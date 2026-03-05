Ким Чен Ун е присъствал на изпитания на разрушител и на крилата ракета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е присъствал на изпитания на разрушител, представян като ултрамодерен и на крилата ракета, съобщи официалната агенция КЦТА, цитирана от БТА.

Ким е инспектирал във вторник кораб от клас „Чое Хьон", един от двата пуснати на вода миналата година кораби в момент, в който Северна Корея се стреми да засили своите военноморски способности. Ким е наблюдавал вчера и изстрелването на крилата ракета, което е било успешно, казва КЦТА.

Тези изпитания се проведоха малко след конгреса на севернокорейските комунисти, по време на който Ким Чен-ун потвърди ангажимента си за укрепване на военния потенциал на страната, която разполага с ядрено оръжие.

Изпитанията бяха извършени след започналата от САЩ и Израел атака срещу Иран, насочена най-вече към унищожаване на ядрения му потенциал, ракетите и флота му.

Трети кораб, който севернокорейският лидер също инспектира вчера, е в процес на строеж в Северна Корея.