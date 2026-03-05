Стотици кюрдски бойци се активизираха в Иран близо до границата с Ирак

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици кюрдски бойци са започнали наземни действия на територията на Иран от райони близо до иракската граница. Това съобщиха израелски и американски представители пред изданието The Jerusalem Post.

Развитието може да отвори нов фронт срещу Иран на фона на нарастващото напрежение в региона.

Кюрдските сили, които действат по границата между Иран и Ирак, се смятат за едни от най-значимите въоръжени опозиционни групи срещу режима в Iran. Става дума за ирански кюрдски организации, които разполагат с хиляди бойци. По-голямата част от тях оперират от територията на Кюрдистански регион на Ирак по протежение на границата с Иран.

Според кюрдски източници тези сили през последните дни са се подготвяли да се включат в наземни операции в западните части на Иран. Целта им е да окажат натиск върху иранските сили за сигурност и да ги принудят да разпределят ресурсите си на няколко фронта.

Стратегическата идея зад започналата активност е боевете в граничните райони да принудят режима в Иран да пренасочи част от военните и силите си за сигурност към тази зона. Според източници това може да намали натиска върху протестиращи и опозиционни групи в големите градове на страната.

По този начин иранските власти биха били принудени да разпределят ресурсите си на няколко направления, което би отслабило контрола върху вътрешната ситуация.

Във вторник вечерта високопоставен кюрдски източник заяви, че според тях „в момента съществува голяма възможност". По думите му причината е сериозният военен натиск, който в момента се оказва върху Иран, както и ударите по инфраструктура, свързана с режима.

През последните дни са се провели контакти и разговори между администрацията на Доналд Тръмп и кюрдски представители. Сред тях е и разговор между президента на САЩ и кюрдски лидери в Ирак, както и представители на иранските кюрдски опозиционни групи.

Говорителят на Белия дом Карълайн Левит опроверга появилите се информации, че администрацията на Доналд Тръмп обмисля да въоръжи кюрдски сили с цел да предизвика въстание в Иран.

По време на брифинг с журналисти Левит заяви, че подобни твърдения са неверни. Тя потвърди, че Тръмп е провел разговори с кюрдски лидери като част от продължаващите консултации с партньори и съюзници на Съединените щати в Близкия изток, особено по въпроси, свързани с американската военна база в северната част на Ирак.

Говорителят обаче подчерта, че всякакви твърдения, че президентът е одобрил план за въоръжаване на кюрдски сили срещу Иран, са „напълно неверни" и „нямат никаква фактическа основа".

Отричане от кюрдски и ирански представители

Заместник-началникът на кабинета на министър-председателя на Кюрдистански регион на Ирак Азиз Ахмад също определи информацията като „очевидно невярна" в публикация в социалната мрежа X (бившата Twitter). По думите му „нито един иракчанин не е преминал границата".

От своя страна Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) в Иран също отхвърли публикациите, като заяви, че те са „насочени към подкопаване на сигурността и стабилността в страната".

Иранските военни предупредиха, че „всеки опит за проникване ще бъде посрещнат с твърд отговор".

Според иранската информационна агенция Tasnim източник от службите за сигурност също е опровергал твърденията.

„След като Съединените щати и Израел не успяха да постигнат целите си на терен, сега се опитват чрез психологическа война да подкопаят духа на съпротива на нашия народ", заявил той. Източникът уверил гражданите на провинция Илам, че сигурността по границата с Ирак е гарантирана и че военните и силите за сигурност напълно контролират ситуацията.

Представител на Демократическата партия на Ирански Кюрдистан (PDKI) също е отхвърлил информацията, съобщава медията Rudaw.

Според източници дискусиите са били насочени към възможността за оперативно сътрудничество. При подобен сценарий кюрдските сили биха могли да действат като наземен елемент, който да дестабилизира режима в Иран в определени региони.

Източници, запознати със ситуацията, твърдят, че кюрдските формирования очакват евентуална подкрепа от страна на Съединени американски щати и Израел.

Подобна подкрепа би могла да приеме няколко форми – най-вече споделяне на разузнавателна информация, военна помощ и създаване на оперативни условия, които да позволят на кюрдските бойци да действат на територията на Иран.

Въпреки това, според оценките на източниците, кюрдските сили сами по себе си не разполагат с необходимия военен капацитет, за да свалят режима в Техеран.

Освен това между различните кюрдски организации съществуват разделения, свързани с идеологията и стратегическите им интереси.

По-мащабна операция би зависела и от сътрудничеството на ръководството на Кюрдистански регион на Ирак, особено по отношение използването на територията и придвижването на оръжие през границата.

Наземните действия започват в момент, когато израелският военнополитически кабинет провежда оценка на ситуацията със сигурността.