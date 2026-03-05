Карни призова средните сили да се обединят пред хегемоните

Канадският премиер Марк Карни призова по време на визита в Канбера в Австралия средните сили да се обединят пред хегемоните, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

"Въпросът, който се повдига днес пред средните сили, каквито са нашите страни, е да разберем дали можем да установим конвенции и да допринесем за създаването на нови правила, които ще определят нашата сигурност и просперитет, или ще оставим хегемонните сили да диктуват резултатите в новата световна среда", заяви Карни пред двете камари на австралийския парламент в Канбера.

„Средните сили не могат просто да строят по-високи стени, за да се укрепят зад тях", добави той, правейки препратка към антиутопичния роман на Олдъс Хъксли. „Трябва да работим заедно", допълни той.

Карни заяви, че не изключва евентуално военно участие на Канада в близкоизточната война. Той подчерта, че страната му подкрепя своите съюзници. Но Карни каза, че подкрепя ударите срещу Иран „с известно съжаление", тъй като те представляват едно крайно проявление на разпадащия се световен ред, предаде Асошиейтед прес. „Геостратегически, хегемоните все по-често действат без ограничения и без уважение към международните норми и закони, докато другите търпят последствията. Сега крайните проявления на това нарушение се разиграват в реално време в Близкия изток", каза Карни.

Канадският премиер подчерта, че страната му не е била информирана предварително за въздушните удари на САЩ и Израел. „Не бяхме информирани предварително и не поискаха от нас да участваме", каза Карни. И добави, че „На пръв поглед изглежда, че тези действия са несъвместими с международното право". Но дали въздушните удари на САЩ и Израел са нарушили международното право, „е преценка, която трябва да направят други", добави той.

Карни заяви, че Канада подкрепя усилията Иран да не придобие ядрено оръжие и да не застрашава международния мир и сигурност. Канада и Иран нямат дипломатически отношения от 15 години заради нарушаването на човешките права в Иран. Миналата година Канада обяви Корпусът на гвардейците на Ислямската революция за терористична организация.

Въпреки десетилетия на усилия от страна на ООН, „ядрената заплаха от Иран остава, а сега САЩ и Израел действат, без да се ангажират с ООН или да се консултират със съюзници, включително с Канада", добави Карни.

Той също така каза, че Канада и Австралия целят да увеличат сътрудничеството в областта на критичните минерали, изкуствения интелект и отбранителните технологии.

„Канада и Австралия са богати на критични минерали и работят заедно за създаването на най-големия минерален резерв, притежаван от надеждни демократични държави", каза Карни. Той също така съобщи, че Австралия ще се присъедини към алианса на Г-7 относно критичните минерали, предаде Ройтерс.

Канада и Австралия произвеждат около една трета от лития и от урана в света. На тях се пада и около 40% от световния добив на желязна руда.

Карни е на обиколка в няколко страни от Азиатско-тихоокеанския регион, която включва също Япония и Индия.