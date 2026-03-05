ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Милен Керемедчиев: Ние не сме легитимна цел за Ира...

Над 100 български туристи не могат да се приберат от Малдивите вече 6 дни

Малдиви

Полети на практика няма. Това заяви пред Нова тв Величка Тодорова, която заедно още с над 100 българи са на Малдивите и не могат да се приберат заради кризата в Близкия изток. Сред тях има малки деца и хора с хронични заболявания, които пият лекарства. Те търсят българи, които да им донесат лекарства.

Тя каза, че за 13 март почти няма билети. Тодорова добави, че през платформите излиза, че има билети, но когато тръгнат да ги запазват те вече са заети. Българите са на Малдивите чрез различни туроператори. Туристическата агенция следи положението и презаверява билетите, но те се анулират ден за ден. Тодорова заяви, че опциите им са нулеви, а хотелите спекулират вече с цената. Цената на нощувка е различна, но около 100 долара на вечер. Българите от Малдивите искат съдействие от властите за чартърен полет.

Малдиви

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите