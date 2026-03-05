ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп приема лидери от 12 страни в Латинска Америка в събота в Маями

Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме лидери от 12 страни от Латинска Америка в събота в Маями, в американския щат Флорида, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Новината съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит на пресконференция.

Сред лидерите ще бъдат тези на Аржентина, Боливия, Чили, Коста Рика, Доминиканската република, Еквадор, Салвадор, Хондурас, Панама, Парагвай, Тринидад и Тобаго и др.

По време на тази среща на върха Боливия ще представи на администрацията на Тръмп идеи за нови области на сътрудничество в региона, които ще се простират отвъд борбата с трафика на дрога, предаде Франс прес, като се позова на боливийския външен министър Фернандо Арамайо.

