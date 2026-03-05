ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН: Нито една държава не е постигнала пълно юридическо равенство на половете

Сградата на ООН в Ню Йорк. Снимка: КМГ

Представител на ООН заяви, че нито една страна в света не е постигнала пълно юридическо равенство на жените с мъжете, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Директорката на отдела на ООН за равенство между половете и овластяване на жените Сара Хендрикс заяви пред журналисти в Ню Йорк по повод наближаващия Международен ден на жената 8 март, че постигнатият напредък в области като защитата от насилие, равенството в семейното право и гаранциите срещу дискриминация е застрашен на много места.

Тя заяви, че повече от половината държави по света не вземат предвид липсата на съгласие при даването на определение на изнасилването. В 74% от държавите детските бракове все още са законни, а 44% от страните нямат закон, който да изисква равно трудово възнаграждение за двата пола.

Само през последните две години делът на жените и момичетата сред жертвите на сексуално насилие, свързано с конфликти, е нараснал до 87%, каза Хендрикс.

„Твърде често безнаказаността надделява", заяви тя и добави, че много жени и момичета се страхуват от последиците, ако съобщят за подобни престъпления.

