Мохамед Халаф: Иран иска да предизвиква хаос в целия свят

Иран иска да предизвиква хаос в целия свят. Те вече атакуват не само съседните държави, а започнаха да атакуват и военните бази на НАТО. Преди това атаки имаше в Кипър, там на британската военна база. Явно, че иранците започнаха да активизират техните проксита. Това обясни в студиото на "Денят започва" по БНТ международният анализатор Мохамед Халаф.

"Целта е да има първо икономическа криза, напрежение, да има петролна криза в света, да се увеличават цените, натискът да дойде отвсякъде в държавите. Атакуването на корабите в Ормузкия проток, това също беше в този контекст. Американците още преди са предвидили такива действия. Аз не съм съгласен с много анализатори, които казват в момента това са хаотични реакции от Иран. Мисля, че това всичко беше планирано предварително. Иранците от 3 седмици, както виждате, заплашиха целия свят, но никой не очакваше, че ще атакуват не само американски военни бази в региона, но и нефтени и газови съоръжения."

Според Халаф прихваната ракета над Турция вчера е била изстреляна от прокситата на Иран в Ирак."Това беше изненадващо. Иранците атакуват всички съседни държави, но ние въобще изключвахме това да се случи срещу две държави или три по-скоро, където има американски бази. Това са Турция, Пакистан и Азербайджан. Дори в Азербайджан има една израелска база близо до границите между двете страни. Но трябва да отбележим, че когато имаше преговори, ескалация още преди да започне войната, Турция предприе една много положителна инициатива - да помогне на двете страни да седнат на масата на преговорите. Те предложиха тогава държавите от региона на Близки изток да се съберат в Истанбул и да разговарят по тези разногласия, които има. Това, което направиха иранците, последните часове преди тази среща отказаха и искаха такава среща да бъде в Оман. Иранците не искаха преговорите да се осъществят в Турция, защото те усетиха, че тези държави, които ще дойдат от региона, може би ще се присъединят към САЩ в исканията си по отношение на много от тези неща, които иранците правят. Самата атомна програма представлява голяма заплаха в региона и в света, ако не бъде спряна тази програма, всичките държави в региона ще искат да имат такива реактори, атомни реактори и всъщност от две години имаше такива преговори между Саудитска Арабия и САЩ, те да изграждат тази централа и тогава това се провали, защото Хамас тогава атакува Израел. Иранците се опитват да ескалират ситуацията."