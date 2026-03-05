Иран: САЩ горчиво ще съжаляват за "прецедента" с потопения боен кораб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ горчиво ще съжаляват за "прецедента", който създадоха, след като американска подводница потопи ирански боен кораб край бреговете на Шри Ланка, предупреди днес министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс и БТА.

Фрегатата "ИРИС Дена" с почти 130 моряци на борда, гостуваща на индийския военноморски флот, бе поразена от американски удар - в международни води и без предупреждение - написа Арагчи в социалната платформа "Екс".

"САЩ горчиво ще съжаляват за прецедента, който създадоха", посочи той.

САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран в събота, като при един от въздушните удари бе убит иранският Върховен лидер - аятолах Али Хаменей.