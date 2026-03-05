ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран: САЩ горчиво ще съжаляват за "прецедента" с потопения боен кораб

Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

САЩ горчиво ще съжаляват за "прецедента", който създадоха, след като американска подводница потопи ирански боен кораб край бреговете на Шри Ланка, предупреди днес министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс и БТА.

Фрегатата "ИРИС Дена" с почти 130 моряци на борда, гостуваща на индийския военноморски флот, бе поразена от американски удар - в международни води и без предупреждение - написа Арагчи в социалната платформа "Екс".

"САЩ горчиво ще съжаляват за прецедента, който създадоха", посочи той.

САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран в събота, като при един от въздушните удари бе убит иранският Върховен лидер - аятолах Али Хаменей.

