Украйна иска отлагане на преговорите с Русия зарад...

172 румънци се прибраха от Израел

Оана Цою КАДЪР: Екс/@oana_toiu

Румънският министър на външните работи Оана Цою обсъди снощи по телефона с колегите си от Саудитска Арабия и Оман – Фейсал бин Фархан ал Сауд и Саид Бадр бин Хамас ал Бусайди, ситуацията с румънските граждани, блокирани в региона заради конфликта в Близкия изток, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Румънският първи дипломат написа в социалната мрежа Екс, че в разговора със саудитския си колега е осъдила категорично неоправданата агресия на Иран срещу кралството и е подчертала, че вземането на прицел на цивилни и на гражданска инфраструктура е неприемливо.

В разговора с оманския външен министър Оана Цою отново е засегнала въпроса за сигурността в региона и е подчертала важността на засилената координация и постоянната комуникация между страните.

„На фона на последните враждебни действия Румъния запазва твърдия си ангажимент към своите партньори в Близкия изток. Обсъдихме ситуацията с румънските туристи, блокирани в (столицата на Оман) Мускат и в (южния омански град) Салалах (...)", написа Оана Цою в Екс.

Същевременно Министерството на външните работи на Румъния съобщи, че група от 172 румънски граждани са се завърнали снощи в Румъния от Израел с полет на частна авиокомпания, предаде Аджерпрес. Полетът е излетял от Египет.

По данни на МВнР на Румъния общо 490 души, които са потърсили консулска помощ, са се завърнали до момента в страната.

