Хърватия изтегля войниците си от Ирак и Ливан

Хърватия стартира процедура по изтеглянето на хърватски военнослужещи от международните мисии в Ирак и Ливан, съобщиха от канцеларията на хърватския президент Зоран Миланович, предаде националната телевизия ХРТ, цитирана от БТА.

По информация от институцията началникът на Генералния щаб на въоръжените сили е стартирал процедурата в съответствие с решението на президента на републиката, като е взел предвид актуалната ситуация със сигурността и оперативните условия на терен. От президентската канцелария посочват, че обществеността ще бъде уведомена след окончателното приключване на процеса по изтеглянето.

Решението идва на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток, където Иран засили атаките си срещу Израел, докато Съединените щати засега не изпращат сухопътни сили в региона, припомня ХРТ.

От канцеларията на президента подчертават, че решението за изтегляне на хърватските военнослужещи е взето в съответствие с конституционните и законовите правомощия на държавния глава и се основава на оценка на сигурността в районите, където са разположени хърватски контингенти.

Миланович ще продължи да следи ситуацията с оглед гарантирането на безопасността на хърватските военнослужещи и защитата на националните интереси на страната, като същевременно спазва Конституцията и законите на Република Хърватия, се посочва още в съобщението, цитирано от телевизията.