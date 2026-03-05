Ирански дрон падна на летище в Азербайджан (Видео)

Ракета, изстреляна от посока на Иран, е ударила района на международното летище в азербайджанския анклав Нахичеван. Засега няма официална информация за мащаба на щетите или за евентуални жертви, съобщават международни медии.
Инцидентът предизвика сериозни опасения за разширяване на конфликта в региона, който вече включва напрежение между Иран и редица държави в Близкия изток. Нахичеван се намира близо до иранската граница и има стратегическо значение за Азербайджан.
Ден по-рано друга ракета, изстреляна от Иран, е била насочена към територията на Турция. Според турските власти тя е била прехваната и унищожена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО, а падналите отломки не са причинили щети или жертви.
Серията от ракетни инциденти засилва опасенията, че конфликтът може да се разпространи извън първоначалните зони на напрежение и да обхване по-широк регион.
BREAKING: Iranian drone hits Nakhchivan, Azerbaijan. pic.twitter.com/waWvQPYoF4— Clash Report (@clashreport) March 5, 2026
Footage from the inside of Nakhchivan Airport in Azerbaijan after the Iranian kamikaze drone crashed short while ago— حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@Sajwani) March 5, 2026
pic.twitter.com/e7KqZyttXZ