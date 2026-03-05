ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна иска отлагане на преговорите с Русия зарад...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22408347 www.24chasa.bg

Ирански дрон падна на летище в Азербайджан (Видео)

6304
кадър: Х

Ракета, изстреляна от посока на Иран, е ударила района на международното летище в азербайджанския анклав Нахичеван. Засега няма официална информация за мащаба на щетите или за евентуални жертви, съобщават международни медии.

Инцидентът предизвика сериозни опасения за разширяване на конфликта в региона, който вече включва напрежение между Иран и редица държави в Близкия изток. Нахичеван се намира близо до иранската граница и има стратегическо значение за Азербайджан.

Ден по-рано друга ракета, изстреляна от Иран, е била насочена към територията на Турция. Според турските власти тя е била прехваната и унищожена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО, а падналите отломки не са причинили щети или жертви.

Серията от ракетни инциденти засилва опасенията, че конфликтът може да се разпространи извън първоначалните зони на напрежение и да обхване по-широк регион.

кадър: Х

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание