Американският министър на отбраната казал на Израел да натискат "до края"

Министърът на отбраната Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет каза на Израел да "продължава до края" във военните действия срещу Иран, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. 

Хегсет заяви това на колегата си Израел Кац в телефонен разговор. Министърът на отбраната на САЩ потвърди, че Вашингтон е с Израел.

Кац от своя страна благодари на Хегсет за нарастващата американска подкрепа за защитата на израелските граждани от иранската ракетна заплаха, допълва израелското ведомство.

В събота САЩ и Израел започнаха съвместна военна операция срещу Иран, след което Техеран нанесе ответни удари по Израел и по американски военни бази в Близкия изток.

