Италия ще подкрепи противовъздушната отбрана на страните от Залива след иранските удари

Италия планира да изпрати подкрепа за противовъздушната отбрана на страните от Персийския залив на фона на иранските въздушни удари, заяви италианската министър-председателка Джорджа Мелони, предаде БТА по информация на Ройтерс.

„Както Великобритания, Франция и Германия, така и Италия възнамерява да изпрати подкрепа за страните от Залива, конкретно в сферата на отбраната и в частност на противовъздушната отбрана", каза Мелони пред радио Ер Те Ел.

„Това не е само защото те са приятелски страни, а преди всичко защото десетки хиляди италианци живеят в региона и около 2000 италиански военнослужещи са разположени там – хора, които искаме и трябва да защитим", добави тя.