ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна иска отлагане на преговорите с Русия зарад...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22408651 www.24chasa.bg

Италия ще подкрепи противовъздушната отбрана на страните от Залива след иранските удари

1784
Джорджа Мелони Снимка: Снимка архив

Италия планира да изпрати подкрепа за противовъздушната отбрана на страните от Персийския залив на фона на иранските въздушни удари, заяви  италианската министър-председателка Джорджа Мелони, предаде БТА по информация на Ройтерс.

„Както Великобритания, Франция и Германия, така и Италия възнамерява да изпрати подкрепа за страните от Залива, конкретно в сферата на отбраната и в частност на противовъздушната отбрана", каза Мелони пред радио Ер Те Ел.

„Това не е само защото те са приятелски страни, а преди всичко защото десетки хиляди италианци живеят в региона и около 2000 италиански военнослужещи са разположени там – хора, които искаме и трябва да защитим", добави тя.

Джорджа Мелони

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание