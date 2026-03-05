ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отломки от дрон са открити в окупирания от Русия грузински регион Абхазия

Дрон

Отломки от дрон са били открити в източната част на окупирания от Русия грузински регион Абхазия, съобщи БТА по информация на грузинската обществена медия ГПБ.

Части от безпилотния летателен апарат са били намерени в района на Очамчира. Според местни медии дронът се е блъснал в електропровод, което е довело до повреда в електроснабдяването. На място е изпратен специализиран екип, а електроподаването в Очамчира вече е възстановено.

Междувременно жители на Гагра, Ахали Атони и Гулрипши също съобщават, че са открили отломки, за които се предполага, че са от дрон. Пристигналите на място спасителни екипи обаче не са успели да открият нищо.

Министерството на отбраната на окупирания регион призова гражданите да запазят спокойствие и при откриване на място на паднал дрон, незабавно да уведомят компетентните органи.

Дрон

