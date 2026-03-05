България отбеляза 3 март в Мюнхен с академични партньорства, културни събития и икономически форум

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С инициативи в сферите на науката, културата и икономиката Генералното консулство на България в Мюнхен, Германия, отбеляза националния празник на България - Деня на Освобождението, в дните 3 и 4 март, пише БТА.

Програмата започна на 3 март, когато в сградата на Генералното консулство се състоя церемония по подписване и обявяване на нови академични партньорства между български и баварски университети.

На церемонията освен екипа на Генералното консулство присъстваха и Златомира Стефанова - заместник-кмет по „Международни програми и проекти, инвестиции и собственост" в Община Русе, Василена Димова - старши експерт по „Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти" в Община Русе, доц. д-р Галина Иванова Иванова - зам.-ректор по международно сътрудничество нa Русенския университет „Ангел Кънчев", доц. д-р Александър Кирилов Иванов - директор на научноизследователския сектор при Русенския университет „Ангел Кънчев", проф. д-р Ралф Шнайдер - ректор на Техническия университет в германския град Регенсбург (OTH Regensburg), доц. д-р Светла Богданова Бонева - декан на Факултета „Международна икономика и политика" в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), д-р Уве Мумерт - професор по икономика и зам.-ректор „Международни отношения и диверсификация" към Техническия университет „Георг Симон Ом" в германския град Нюрнберг (TH Nürnberg Georg Simon Ohm), както и Николас Джукич - ръководител на Баварския университетски център за Централна, Източна и Югоизточна Европа (BAYHOST).

В събитието се присъединиха и Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, ставрофорен иконом Недялко Калинов - енорийски свещеник към Българската православна църковна община (БПЦО) „Свети Климент Охридски" в Мюнхен, отец Юлиан Ангелов от Българската православна църковна община (БПЦО) „Св. цар Борис Покръстител" в Берлин.

В началото на церемонията, която премина на английски език, генералният консул на България в Мюнхен Стефан Йонков приветства гостите, като посочи, че днес "свързваме Русенския университет „Ангел Кънчев" и Техническия университет в Регенсбург (OTH Regensburg), както и Техническия университет „Георг Симон Ом" в Нюрнберг (TH Nürnberg Georg Simon Ohm) и УНСС. На хартия това са споразумения, но в действителност са взаимоотношения".

По думите му България и Бавария имат специална близост: "Баварските компании инвестират в България. Те създават работни места и носят технологии. В същото време хиляди български студенти учат и работят тук, в Бавария. Те допринасят всеки ден за германското общество и доверие".

Споразумения за сътрудничество (Memorandums of Understanding) подписаха представителите на Русенския университет „Ангел Кънчев" и на Техническия университет в Регенсбург (OTH Regensburg), както и представителите на Техническия университет „Георг Симон Ом" в Нюрнберг (TH Nürnberg Georg Simon Ohm) и на УНСС.

Бяха разменени и предварително подписани по електронен път споразумения за разширяване на досегашните сътрудничества между университетите по програма „Еразъм". СНИМКИ: ЩЕФАН БАУМГАРТ

Представени бяха и презентации за четирите университета.

По време на церемонията бе обявено разширяване на сътрудничеството по програма „Еразъм" между Университета в град Регенсбург (Universität Regensburg) и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий". Обявено бе и подновяване на сътрудничеството по програма „Еразъм" между Университета „Лудвиг Максимилиан" в Мюнхен (Ludwig-Maximilians-Universität) и УНСС.

От името на Русенския университет „Ангел Кънчев" доц. д-р Галина Иванова Иванова поднесе на генералния консул на България Стефан Йонков почетен плакет със знака на университета и грамота.

След официалната част по подписването и размяната на споразуменията в Генералното консулство на България в Мюнхен бе организиран коктейл.

Вчерта на Трети март бе посветена на българската култура.

В Дома на културата (Gasteig) в Мюнхен бяха организирани тържествен концерт, официален прием и изложба с панорамни фотографии от България, представящи културни и исторически забележителности от България.

Началото на събитието бе дадено с изпълнение на химните на България и Германия. Последваха приветствия.

Трети март е ден на възпоминание и благодарност. Но също така е ден, който ни напомня, че свободата означава преди всичко отговорност. Отговорността да градим бъдещето си заедно с доверие и визия, каза в приветственото си слово генералният консул на България в Мюнхен Стефан Йонков по време на тържествения концерт.

След това генералният консул покани публиката на виртуално пътешествие из България. Прожектирано бе видео с истории от страната, които Стефан Йонков разказа. СНИМКИ: ЩЕФАН БАУМГАРТ

Приветствие бе отправено и от държавния министър по европейските и международните въпроси на Свободната държава Бавария Ерик Байсвенгер.

"България е важен партньор за Свободната държава Бавария в Югоизточна Европа. Заедно гледаме напред - Бавария като икономически силен център на иновации, и България като динамично развиваща се държава членка на Европейския съюз (ЕС). Нашето сътрудничество дава резултати, икономически сме тясно свързани, търговският обмен се е утроил след присъединяването на България към ЕС", посочи той.

По думите му Денят на освобождението, който бележи началото на съвременната българска държавност, символизира свободата, самоопределението и куража на народа, който вярва в своето бъдеще - "ценности, които са дълбоко вкоренени и в Бавария".

"Трети март не е просто дата. Той е възкресение на един народ, който отказа да живее на колене. Народ, който воден от вярата си в Бога, показа смелостта и безрезервната си любов към родината", каза Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний. СНИМКИ: ЩЕФАН БАУМГАРТ

Той посочи, че свободата не е даденост, а отговорност и призова да обичаме родината не само на бележити дати, а всеки ден.

След приветствията започна тържественият концерт, в който участие взеха певицата Деси Добрева, ансамбъл "Лазарка" в Мюнхен и деца от двете български училища в Мюнхен - училище „Паисий Хилендарски" и училище „Дора Габе".

Докато траеше концертът фоайето на Дома на културата „Gasteig" в Мюнхен бе осветено в цветовете на българското знаме. Благодарение на осветяването българският трибагреник се виждаше и отвън през прозорците на сградата.

Ръчно изработени в България мартеници в цветовете на българското знаме получиха гостите на тържествения концерт и приема. На гърба на опаковките на немски език е описано какво представлява мартеницата.

Сред официалните гости на събитието, което премина на немски език, бяха държавният министър по европейските и международните въпроси на Свободната държава Бавария Ерик Байсвенгер, заместник-председателят на Баварския ландтаг (бел. авт. - местен парламент) Маркус Риндершпахер, представители на Баварската държавна канцелария, баварските институции и град Мюнхен, генерални консули и представители на дипломатическия корпус, представители на ръководствата на български и баварски университети, бизнеса и медиите, представители на ръководството на футболния клуб „Байерн Мюнхен", Николас Джукич - ръководител на Баварския университетски център за Централна, Източна и Югоизточна Европа (BAYHOST), Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, ставрофорен иконом Недялко Калинов - енорийски свещеник към Българската православна църковна община (БПЦО) „Свети Климент Охридски" в Мюнхен, отец Юлиан Ангелов от Българската православна църковна община (БПЦО) „Св. цар Борис Покръстител" в Берлин.

Честванията продължиха и на 4 март, в германския град Нюрнберг, където се състоя икономически форум, посветен на пазарни възможности за ниършоринг (бел. авт. - изнасяне на процеси, производства и услуги в близки в географско и културно отношение страни) в България - „Market Opportunities for nearshoring in Bulgaria".

Събитието бе организирано от Генералното консулство на България в Мюнхен и Индустриално-търговската камара (ИТК) в Нюрнберг за Средна Франкония.

Кристиан Хартман, референт „Външна икономика" в Индустриално-търговската камара (ИТК) на Нюрнберг за Средна Франкония, откри форума. Той посочи, че най-голямата индустриално-търговска камара в Германия е тази в Мюнхен, но ИТК в Нюрнберг, с над 140 000 членуващи предприятия, е една от най-големите в страната.

На събитието присъстваха официални гости - генералният консул на България в Мюнхен Стефан Йонков, Златомира Стефанова - заместник-кмет по „Международни програми и проекти, инвестиции и собственост" в Община Русе, Василена Димова - старши експерт по „Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти" в Община Русе, Патрик Юнг, заместник-управител на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК/AHK Bulgarien) в София, Мартин Годеман, мениджър, ProCredit Bank AG, Франкфурт на Майн, Аксел Айзеле, Международни икономически отношения, град Нюрнберг.

Генералният консул Стефан Йонков отправи приветствие в началото на форума, като посочи, че Бавария е един от най-важните икономически партньори на България.

Златомира Стефанова - заместник-кмет по „Международни програми и проекти, инвестиции и собственост" в Община Русе, представи презентация, посветена на град Русе.

По време на форума презентации изнесоха също Патрик Юнг, Мартин Годеман, Аксел Айзеле.