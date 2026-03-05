ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Австралия е разположила два военни самолета в Близкия изток, за да евакуира гражданите си

Австралия е разположила два военни самолета в Близкия изток, за да евакуира гражданите си. СНИМКА: Пиксабей

Австралия разположи два военни самолета в Близкия изток като част от план за евакуация на своите граждани от Близкия изток, предвид войната, предизвикана от офанзивата на САЩ и Израел срещу Иран, предаде БТА по информация на Франс прес.

"Разположихме военни ресурси в рамките на нашите планове за извънредни ситуации, задействани в началото на седмицата", заяви по-рано австралийският премиер Антъни Албанезе пред парламента. В региона се намират около 115 000 австралийски граждани.

Той не уточни какви са тези средства, но австралийската агенция "Ес Би Ес нюз" твърди, че става въпрос за самолети.

Според австралийски представители, цитирани от АФП, Австралия е разположила тежък транспортен самолет и самолет за презареждане. Те подчертаха, че най-добрият начин за австралийците да се приберат у дома е да ползват търговски полети.

Вчера първият от тези полети пристигна в Сидни от Дубай.

Много страни се опитват тази седмица да евакуират своите граждани от Близкия изток след началото на ударите срещу Иран, при които загина върховният лидер аятолах Али Хаменей.

Днес Нова Зеландия също разпореди изпращането на два военни самолета в Близкия изток с цел евакуация на нейните граждани от региона.

