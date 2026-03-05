Гръцки моряци стачкуват с искане за евакуация на техни колеги от Близкия Изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцки моряци стачкуват днес с искане за евакуация на техни колеги от района на Близкия Изток, съобщи електронното издание в. "Катимерини", позовавайки се на информация от Общогръцката федерация на моряците.

Корабите са останали на котва днес в цялата страна, а общонационалната стачка е обявена за период от 24 часа и засяга всички категории плавателни съдове, предаде БТА.

В изявление ръководството на федерацията определи ситуацията, породена от войната в Близкия Изток, като „особено сериозна и опасна", отбелязвайки, че стотици гръцки и чуждестранни моряци остават блокирани в района.

Демонстрация против войната е планирана за днес в кипърската столица Никозия. Тя е в знак на протест срещу предприетите от Израел и САЩ удари срещу Иран и военната дейност в британските бази в Кипър, съобщи неправителствената организация Кипърски мирен съвет, цитирана от изданието "Сайпръс мейл".