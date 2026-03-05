ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна иска отлагане на преговорите с Русия заради събитията в Близкия изток

Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Украйна е разговаряла със САЩ относно възможността за промяна на мястото и за отлагане на следващия кръг от тристранните преговори с Русия заради събитията в Близкия изток, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

„Следващата тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия бе планирана за периода от 5 до 9 март, в зависимост от развитията по света. В момента има поредна война в Близкия изток", написа Зеленски в публикация в „Екс", предаде БТА.

По-рано тази седмица украинският президент заяви, че срещата не е отменена, но потвърди, че Киев обмисля ново място за преговорите, които трябваше да се състоят в Абу Даби (ОАЕ).

Четете още

