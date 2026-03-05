ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

CATL ще използва повече изкуствен интелект в разра...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22408954 www.24chasa.bg

Британският военен министър пристига в Кипър, където база бе ударена с дронове

3500
Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли Снимка: Фейсбук/ John Healey

Британският министър на отбраната Джон Хийли заминава днес за Кипър - четири дни след като дронове удариха британската база Акротири, разположена в южната част на острова, предаде Франс прес, като се позова на няколко британски медии.

Потърсено за коментар, Министерството на отбраната не е потвърдило незабавно това посещение, което се осъществява в момент, когато Лондон е критикуван от кипърските власти, че е забавил разполагането на подкрепления за защита на двете си бази на острова, отбелязва БТА по информация на Франс прес.

Британският премиер Киър Стармър обяви преди два дни, че Великобритания ще изпрати разрушителя „HMS Dragon" и два хеликоптера, пригодени за прехващане на дронове, в Кипър, след като британската база Акротири бе ударена с два дрона, изстреляни от Ливан. Според източници, цитирани от Кипърската новинарска агенция (КНА), безпилотните летателни апарати са били изстреляни от сили на свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула".

Говорител на министерството на отбраната на Великобритания съобщи вчера, че британските военноморски сили "работят възможно най-бързо" за подготовката на разрушителя "HMS Dragon" за разполагането му в Кипър, но това може да стане не по-рано от следващата седмица, съобщи "Сайпръс мейл".

Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли Снимка: Фейсбук/ John Healey

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание