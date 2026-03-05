Британският военен министър пристига в Кипър, където база бе ударена с дронове

Британският министър на отбраната Джон Хийли заминава днес за Кипър - четири дни след като дронове удариха британската база Акротири, разположена в южната част на острова, предаде Франс прес, като се позова на няколко британски медии.

Потърсено за коментар, Министерството на отбраната не е потвърдило незабавно това посещение, което се осъществява в момент, когато Лондон е критикуван от кипърските власти, че е забавил разполагането на подкрепления за защита на двете си бази на острова, отбелязва БТА по информация на Франс прес.

Британският премиер Киър Стармър обяви преди два дни, че Великобритания ще изпрати разрушителя „HMS Dragon" и два хеликоптера, пригодени за прехващане на дронове, в Кипър, след като британската база Акротири бе ударена с два дрона, изстреляни от Ливан. Според източници, цитирани от Кипърската новинарска агенция (КНА), безпилотните летателни апарати са били изстреляни от сили на свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула".

Говорител на министерството на отбраната на Великобритания съобщи вчера, че британските военноморски сили "работят възможно най-бързо" за подготовката на разрушителя "HMS Dragon" за разполагането му в Кипър, но това може да стане не по-рано от следващата седмица, съобщи "Сайпръс мейл".