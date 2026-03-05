ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК не наблюдава миграционна вълна заради събитията в Иран

ЕК: Засега не се забелязват промени в миграционните потоци. Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Не виждаме миграционни движения за напускане на Иран, по-скоро има напускащи Техеран, каза еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер пред журналисти преди началото на заседанието на Съвета на ЕС в Брюксел, предаде БТА. На него европейските вътрешни министри ще обсъдят обстановката със сигурността след последните събития в Близкия изток.

Не виждаме движение към Европа или съседни на Иран страни, добави еврокомисарят. Той отбеляза, че ситуацията се променя всекидневно. По неговите думи трябва да има готовност по въпросите на миграцията и сигурността заради възможните последици за Европа.

Брунер съобщи, че въвеждането на системата за изцяло автоматизирано преминаване на външните граници на ЕС върви много добре. Той отчете, че в първите месеци от прилагането на промените вече са направени 30 милиона регистрации на чужденци и са издадени 17 хиляди отказа за влизане заради фалшиви документи.

