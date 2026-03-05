Китай планира да засили пробивите в ключови технологии в новия петгодишен план

Китай ще увеличи усилията за постигането на пробиви в ключови технологии и ще засили оригиналните научни иновации през 15-ия петгодишен план за социално икономическо развитие (2026–2030 г.), заяви говорителят на Четвъртата сесия на Общокитайското събрание на народните представители Лоу Циндзиен. Това пише КМГ.

Той подчерта, че през последните години страната ускорява развитието на изкуствения интелект, като се разширява изчислителната инфраструктура, увеличава висококачествените набори от данни и развива местни алгоритмични модели. През изминалата година китайската индустрия за хуманоидни роботи е постигнала значителен напредък както в технологиите, така и в практическите приложения, посочи той.

Проектът за 15-ия петгодишен план ще бъде сред основните теми на годишната сесия на ОСНП. Една от ключовите цели в него е „значително повишаване на научно-технологичната самостоятелност".

Според експерти Китай вече е постигнал напредък в области като нови материали, чипове и енергетика през периода на 14-ата петилетка (2021–2025 г.), въпреки външните технологични ограничения. В момента китайските разходи за наука и технологии са вторите по големина в света и надвишават средното ниво в страните от ЕС.

Същевременно Пекин подчертава, че ще продължи да развива технологиите в отворена и международна среда, като насърчава глобално сътрудничество и споделяне на резултатите от научно-техническия прогрес.