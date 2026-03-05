КМГ: Здравна реформа в полза на хората

В село Куламулък в окръг Циемо, Синдзян-уйгурския автономен район, дълбоко в планината Кунлун на надморска височина над 3400 метра, се намира едно от малкото високопланински пасища в района с богата и питателна трева. В тукашната здравна служба, вече три и половина десетилетия работи 51-годишният Манлик Муса, който заедно с колегите си вече десета година осигуряват безплатни медицински прегледи на живеещите дълбоко в планините пастири и благодарение на дългогодишната си работа с тях познават всяко семейство в района.

Усилията им са част от програмата за масови прегледи в Синдзян, която стартира през октомври 2016 г. и която позволява на всички негови регистрирани жители да получат един безплатен профилактичен преглед годишно, пише КМГ.

С напредването на програмите за уседналост на номадските общности повечето пастири вече са се преместили от планините в равнинни райони с достъп до вода, електричество и интернет, както и до училища и медицински пунктове. В планината са останали само малцина, които продължават да се грижат за стадата си. Но дори и те имат осигурена здравна грижа, тъй като развитието на инфраструктурата в Синдзян значително подобри пътищата към пасищата, а много пастири вече разполагат със собствени автомобили.

Друга полезна здравна реформа се оказа експерименталното въвеждане на т.нар. „отделения без придружители", където медицински асистенти осигуряват 24-часова грижа за хоспитализирани пациенти. Това позволява лечение без присъствие на близки или с присъствие без необходимост те да поемат грижата.

През март 2025 г. болница „Дзянбин" в Гуанси-джуанския автономен район стартира първата фаза на такава програма и включи всички действащи асистенти в собствена дигитална система за обучение и стандартизиран контрол. Платформата оценява персонала според опита и качеството на работа. Различните нива съответстват на различно заплащане и вид услуги.

Един от тях е Лю Дъйоу, който работи в сектора на болничните грижи от 12 години, и вече има най-високата степен в системата. В рамките на професионалното си обучение той усвоява практически умения за миене на коса, къпане, почистване на тялото, правилно позициониране на крайници, обръщане на пациента и техники за подпомагане на дишането.

За много семейства помощна на асистенти като Лю Дъйоу е критична, тъй като хоспитализацията на възрастен или тежко болен роднина означава „един в болница – цялото семейство в напрежение".

Новите технологии и модели на взаимодействие между различни институции също се превръщат във важна част от ориентираната към ефективност система за здравна грижа. Пример за това е лабораторията на Централната болница в град Цанджоу, провинция Хъбей, която в рамките на няколко часа изпраща проби за изследване в пекинската болница „Сиехъ" – една от най-добрите в Китай. Тази система за междуградско сътрудничество позволява на Цанджоу да развива модерна система за лабораторна медицина, която позволява по-ефективно разпределение на ресурси и по-добри услуги за пациентите.

Освен това болницата в Цанджоу използва и дронове за доставка на медицински материали. Седем машини са заменили традиционните линейки и извършват около 60 полета дневно между петте болнични корпуса, осигурявайки бързина и ефективност.