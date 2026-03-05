ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-голямото находище на въглищно-скален газ в Китай достигна капацитет от 4 млрд. куб. м. годишно

Днес най-голямото находище на въглищно-скален газ в Китай – „Дадзи", разположено в провинция Шанси, достигна годишен производствен капацитет от над 4 милиарда кубични метра. Това пише КМГ.

От началото на годината в находището са пробити 16 нови кладенеца и е създаден нов производствен капацитет от 250 милиона кубични метра. Това позволи дневния добив на газ от находището да надхвърли 11 милиона кубични метра, което представлява ръст от 32% на годишна база.

Газовото находище „Дадзи" е първото в Китай, разработвано в промишлен мащаб за добив на въглищно-скален газ. Доказаните му геоложки запаси възлизат на 400 милиарда кубични метра. В момента неговият добив представлява над 80% от общото производство на този тип газ в страната.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

