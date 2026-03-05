ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

CATL ще използва повече изкуствен интелект в разработката на батерии

2672
Снимка: Китайска медийна група

Китайският производител на батерии Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) ще увеличи използването на изкуствен интелект в научноизследователската дейност и разработката на батерии, заяви председателят на компанията Дзън Юцюн преди откриването на годишната сесия на Националния комитет на Китайския народен политически консултативен съвет. Това пише КМГ.

По думите му повече от 20 години последователна държавна подкрепа са помогнали за изграждането на цялостна индустриална екосистема за възобновяема енергия – от добив на суровини и производство на материали до батерии, приложения и рециклиране.

CATL е инвестирала над 80 млрд. юана (около 11,6 млрд. долара) в научноизследователска дейност, като годишните инвестиции в последните години надхвърлят 20 млрд. юана. Компанията има повече от 21 000 изследователи и над 50 000 патента, съобщи още Дзън Юцюн.

Батериите на CATL захранват над 20 млн. автомобила в десетки държави и повече от 3000 енергийни станции за съхранение.

Според официални данни износът на китайските „нови три продукта" – електромобили, фотоволтаици и литиеви батерии – е достигнал почти 1,3 трилиона юана през 2025 г., което е 3,5 пъти повече спрямо 2020 г.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

