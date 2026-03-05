Китай продължава да задава темпото в индустрията на мобилността

Китай остава водещ двигател на иновациите в индустрията на мобилността, особено в областта на свързаността и удобството за потребителите. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията за автомобилни тестове, инспекция и сертификация UTAC Конър Маккормак, пише КМГ.

Компанията обяви разширяване на дейността си в източната китайска провинция Анхуей, където ще изгради високотехнологичен изпитателен полигон в град Хуайнан и ще установи стратегическо партньорство с местната власт. Съоръжението ще служи като оперативна база на UTAC в Китай и ще предлага модерни тестови трасета, лаборатории за ново поколение електрически автомобили, технологичен парк и конферентен център.

Според Маккормак центърът ще подпомогне китайските автомобилни производители да ускорят разработката на нови модели и да ги подготвят за международните пазари.

С население от около 70 млн. души провинция Анхуей е един от водещите автомобилни центрове на Китай. През 2025 г. там са произведени около 3,69 млн. автомобила, включително 1,79 млн. електрически, което поставя региона на първо място в страната по производство и износ. Административният център на провинцията Хъфей е ключов индустриален център с производители като NIO, JAC и BYD.