Министър Ли Лъчън: Изкуственият интелект е нов двигател на китайския икономическия растеж

Изкуственият интелект се превръща във важен нов фактор за висококачественото икономическо развитие на Китай, заяви министърът на промишлеността и информационните технологии Ли Лъчън на пресконференция в рамките на Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП, която започна днес в Пекин. Това пише КМГ.

По думите му, китайските модели за изкуствен интелект постепенно излизат на международната сцена, като през изминалата година изтеглянията на такива модели с отворен код са били най-много в света.

Министърът посочи също, че технологиите на изкуствения интелект активно подпомагат производството. Към края на 2025 г. степента на тяхното внедряване в големите промишлени предприятия е надхвърлила 30%. В същото време интелигентните терминали все по-дълбоко навлизат в ежедневието, като китайски компании вече са представили над 300 вида хуманоидни роботи.

Ли Лъчън подчерта, че Китай ще продължи да насърчава международното сътрудничество в областта на изкуствения интелект, основано на принципите на откритост и споделяне. Според него страните по света трябва съвместно да обсъдят и изградят широко приета рамка и правила за управление на изкуствения интелект, така че тази технология да носи повече ползи за човечеството и да се превърне в глобално обществено благо.