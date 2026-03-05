ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

13 г. затвор за сириец, нападнал с нож испански турист при Мемориала на Холокоста в Берлин

Затвор СНИМКА: Пиксабей

Сириец беше осъден на 13 години затвор за нападение срещу испански турист при Мемориала на Холокоста в Берлин миналата година, съобщи Берлинският върховен окръжен съд, цитиран от ДПА.

Обвиняемият е признат за виновен за опит за убийство и опит за членство в чуждестранна терористична организация, предаде БТА.

Прокурорите определиха действията му като мотивирани от радикален ислямизъм и антисемитизъм.

Испанецът, жертва на нападението, е посетил Мемориала, който е издигнат в памет на шестте милиона евреи, убити от нацистка Германия по време на Холокоста, на 21 февруари 2025 г., когато е бил намушкан в гърба.

Той е получил животозастрашаващи наранявания и е бил подложен на спешна операция.

Осъденият – сирийски бежанец – е задържан с окървавени ръце в близост до Мемориала след нападението.

