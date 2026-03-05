ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Гранична полиция" разби канал за трафик на мигран...

Германският министър на отбраната заяви, че страната му няма да участва във война срещу Иран

Снимка: Китайска медийна група

Германия не е страна в конфликта и няма да участва във война на САЩ и Израел срещу Иран. Освен това Германия ще положи всички усилия за деескалация на напрежението и за ограничаване на по-нататъшното разпространение на насилието, заяви в изслушване пред Бундестага на 4 март министърът на отбраната Борис Писториус, пише КМГ.

Опитът от историята показва, че започването на война е много по-лесно, отколкото нейното прекратяване. От друга страна, още от самото начало на всеки военен конфликт трябва да има ясна стратегия за изтегляне на войските, а подобно нещо по отношение на Близкия изток към момента не се забелязва, заяви министърът.

Писториус подчерта също, че е илюзия да се смята, че конфликтите в Близкия изток могат да бъдат решени единствено чрез военна сила и едностранни действия, както и че Германия трябва и ще продължи да призовава за това пред САЩ и Израел.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

