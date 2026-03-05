ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Гранична полиция“ разби канал за трафик на мигран...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22409259 www.24chasa.bg

Уан И проведе телефонен разговор със саудитския външен министър Фейсал бин Фархан

КМГ

1244
Снимка: Китайска медийна група

На 4 март министърът на външните работи на Китай Уан И проведе телефонен разговор със саудитския си колега Фейсал бин Фархан ал Сауд. Това пише КМГ.

По време на разговора Фархан ал-Сауд заяви, че Саудитска Арабия не желае регионът да бъде въвлечен във военен конфликт след атаките на САЩ и Израел срещу Иран. По думите му обаче е тревожно, че сблъсъците продължават да се разпространяват и има риск от по-нататъшна ескалация. Той подчерта, че Рияд проявява сдържаност, но същевременно запазва правото си на самозащита. Саудитската страна се надява настоящата криза да избегне опасността от по-нататъшна ескалация и напрежението да спадне.

Той също така изрази признателност за вниманието, което Китай отделя на сигурността и стабилността в региона, както и за активната роля на Пекин в него. Саудитска Арабия е готова да засили комуникацията и координацията с Китай с цел възможно най-скоро да бъде постигнат мир и стабилност в Близкия изток.

От своя страна Уан И заяви, че Китай оценява сдържаната позиция на Саудитска Арабия и подкрепата ѝ за решаване на разногласията по мирен път. Той подчерта, че Китай последователно се стреми да бъде фактор за мир и е готов да продължи да играе конструктивна роля. В тази връзка Пекин планира да изпрати специален пратеник по въпросите на Близкия изток, който да проведе консултации с държавите от региона.

Китайската страна също така отправи силен призив към всички участници в конфликта незабавно да прекратят военните действия, да се върнат към диалога и преговорите и да предотвратят по-нататъшна ескалация на напрежението.

Същия ден Уан И имаше телефонен разговор и с вицепремиера и министър на външните работи на Обединените арабски емирства шейх Абдула бин Зайед ан-Нахаян.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси