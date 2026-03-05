Израел: Атаките ни все повече разклащат иранския режим

Израелската армия каза, че ударите ѝ, нанасяни от 28 февруари по Иран, „все повече разклащат режима" в Ислямската република, предаде БТА по информация на Франс прес.

„Не спираме да засилваме ударите по режима", заяви армейският говорител ген. Ефи Дефрин. „Той беше разтърсен от първия удар в събота сутринта, когато ръководството беше неутрализирано. И всеки ден продължаваме да го разклащаме все повече и повече, да увеличаваме нанесените щети, докато екзистенциалната заплаха не бъде премахната", добави той.

„С всеки изминал ден иранският терористичен режим отслабва и губи контрол над страната", заяви говорителят.

„Продължаваме да нанасяме систематични удари и да преследваме „Хизбула" в Ливан. До момента сме атакували над 320 терористични цели на „Хизбула", включително около 80 само през последните 24 часа", уточни ген. Дефрин.

„Няма конкретна разузнавателна информация, която да сочи, че има координация между „Хизбула" и Иран", каза още той. „Вярно е, че понякога, и това се случи вчера, залп (с ракети) от Иран и залп от „Хизбула" бяха изстреляни приблизително едновременно, което създава впечатлението за координация. Но няма толкова тясна координация", уточни Дефрин.