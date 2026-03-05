ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Гранична полиция“ разби канал за трафик на мигран...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22409288 www.24chasa.bg

Макрон изрази подкрепа за Испания в отговор на търговските заплахи от САЩ

КМГ

1136
Еманюел Макрон Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Френският президент Еманюел Макрон проведе на 4 март телефонен разговор с испанския премиер Педро Санчес, съобщиха от Елисейския дворец.

По време на него Макрон е заявил подкрепата си към Испания в отговор на отправените от САЩ търговски заплахи, пише КМГ.

На 3 март президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да прекрати всички търговски отношения с Испания, заради отказът на страната да предостави свои военни бази за военните операции срещу Иран.

В ново изявление от 4 март Санчес отново подчерта, че Испания се противопоставя на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, призова за спиране на ескалацията на конфликта и заяви, че страната няма да промени антивоенната си позиция от страх от ответни мерки.

Еманюел Макрон Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси