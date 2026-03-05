ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

CATL ще използва повече изкуствен интелект в разра...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22409423 www.24chasa.bg

ОАЕ: Запазваме си правото на самозащита в отговор на многократните ирански атаки

3256
Обединените арабски емирства (ОАЕ) ще поемат разходите за настаняване и храна на туристите и пътниците, блокирани в държавата, заради военната ескалация между Израел и САЩ и Иран. Снимка: pixabay

Обединените арабски емирства потвърждават, че не са взели решение да променят отбранителната си доктрина в отговор на многократните ирански атаки, предаде БТА по информация на информационната агенция на ОАЕ – УАМ.

ОАЕ бяха обект на повече от хиляда атаки – брой, надвишаващ общия, пред който са били изправени всички останали държави, взети заедно – всички от които са били прехванати и неутрализирани от въоръжените сили на страната с най-висок професионализъм, ефективност и вещина.

ОАЕ отново заявяват, че не са страна в тази война и не са разрешили използването на своята територия, акватория или въздушно пространство за каквато и да е атака срещу Иран, в съответствие с дългогодишната си политика на добросъседство, деескалация и твърд ангажимент към Устава на ООН.

Наред с това ОАЕ подчертават, че запазват законното си право на самозащита, признато от международното право и Устава на ООН. Емирствата допълнително подчертават значението на журналистическата отговорност и необходимостта да се разчита на официални, достоверни източници, преди да се публикуват или разпространяват неточни или подвеждащи съобщения.

Обединените арабски емирства (ОАЕ) ще поемат разходите за настаняване и храна на туристите и пътниците, блокирани в държавата, заради военната ескалация между Израел и САЩ и Иран. Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание