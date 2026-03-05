Над 1 тон марихуана откриха в тир турските митничари на ГКПП Капъкуле на границата с България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турските митнически екипи на ГКПП Капъкуле на границата с България са осуетили контрабанда на над един тона марихуана, съобщи днес Министерството на търговията в социалната мрежа Екс, предаде БТА.

Стойността на заловените на 1 тон и 413 кг марихуана се изчислява на 1,271 млрд. турски лири (близо 25 млн. евро).

Заловените наркотици са конфискувани и унищожени, се посочва в писмено изявление на турското Министерство на търговията.

Операцията е осъществена в рамките на програмата за анализ на риска от екипите за борба срещу наркотрафика и разузнаването към Дирекцията по сигурността в град Одрин. Според разузнавателните данни екипите предприемат проверка на ТИР, който е пристигнал на Капъкуле откъм България.

Проверката на ТИР-а с рентгеновата уредба-скенер (X-Ray) за моторни превозни средства показала наличие на товар, различен от указаното в товарителната документация.

В проверката е включено и куче, обучено за търсене и разкриване на наркотици на име „Бодри". В тайници, разположени на няколко места между товара, са разкрити 1 тон и 413 кг наркотик.

Започнало е разследване на контрабандата в републиканската прокуратура в Одрин, което продължава.

„Екипите за борба срещу наркотрафика продължават неспирно борбата си срещу наркотрафикантите, които заплашват общественото здраве и се опитват да примамят младите хора към наркотична зависимост. На граничните пунктове са конфискувани рекордни количества наркотици и са осуетени опити да бъдат внесени нелегално в нашата страна", се посочва в изявлението на турското Министерство на търговията, цитирано от ТРТ Хабер.