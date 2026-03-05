ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Азербайджан обвини Иран за атаките с дронове на летището в Нахичеван

3544
Азербайджан обвини Иран за атаките с дронове на летището в Нахичеван. СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

Азербайджан обвини Иран за атаките с дронове на международното летище в Нахичеван и близо до училище в района, съобщи БТА по информация на азербайджанската информационна агенция АЗЕРТАДЖ.

Пълната отговорност за инцидента се носи изцяло от Ислямска република Иран. Министерството на отбраната в Баку подготвя необходимите ответни мерки за защита на териториалната цялост и суверенитета на Азербайджан, както и за гарантиране на сигурността на цивилното население и гражданската инфраструктура. "Тези атаки няма да останат без отговор", се допълва в изявлението.

Азербайджанското Министерство на отбраната съобщи по-рано, че Иран е атакувал с дронове международното летище в Нахичеван и други обекти от гражданска инфраструктура в ексклава.

Ведомството уточни, че в момента се разследват техническите характеристики на използваните дронове, както и подробностите около нападенията.

Министерството на отбраната остро осъди атаките, като подчерта, че те са били насочени срещу гражданска инфраструктура и не са били продиктувани от никаква военна необходимост.

