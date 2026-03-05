Пентагонът се подготвя за военна операция в Иран, която може да продължи до септември

US военни се подготвят за операция, която може да продължи значително по-дълго от първоначално обявения четириседмичен срок, предложен от Тръмп

Пентагонът се подготвя за продължителен конфликт с Иран, който може да продължи поне 100 дни и вероятно до септември, съобщава "Политико". Причината е засилената военна и разузнавателна подкрепа на Съединените щати за операции, свързани с разширяващата се война около Израел.

Според информацията Централно командване на въоръжените сили на САЩ е поискало от Пентагона да изпрати допълнителни военни разузнавачи в щаба си в Тампа. Целта е те да подпомагат операциите срещу Иран поне 100 дни, а вероятно и до края на септември.

Това е първото известно искане на администрацията за допълнителен разузнавателен персонал, насочен конкретно към този конфликт. Според източници това показва, че американските военни се подготвят за операция, която може да продължи значително по-дълго от първоначално обявения четириседмичен срок, предложен от президента Доналд Тръмп.

В доклада се посочва, че Пентагонът вече отделя средства и ресурси за по-продължителна военна кампания, тъй като сблъсъците между Израел, Иран и подкрепяни от Техеран въоръжени групировки се разширяват в региона.

Това подчертава опасенията в американските отбранителни среди, че конфликтът може да прерасне в продължителна регионална война, а не да остане кратка операция, пише Ynetnews.

По данни от публикацията Съединените щати са започнали мащабна военна операция съвместно с Израел, насочена срещу иранска инфраструктура за сигурност. При ударите са били убити върховният лидер на страната и други високопоставени представители на властта. Въпреки това американски и израелски представители все още не са формулирали ясно дългосрочните цели на кампанията.

Иран е отговорил с атаки срещу цели на Израел, САЩ и техни съюзници в Близкия изток, което засилва опасенията от по-широка регионална ескалация.

Според информацията най-малко шестима американски военнослужещи са загинали при атака с дрон срещу военен обект в Кувейт. Инцидентът е породил сериозни опасения сред военните плановици за уязвимостта на американските бази в региона към ирански безпилотни апарати.

Докладът също така посочва, че Пентагонът планира да изпрати допълнителни системи за противовъздушна отбрана в региона, включително технологии за борба с дронове, предназначени да прихващат евтините безпилотни апарати, широко използвани от Иран.

Особено внимание се обръща на иранските дронове "Шахед" , които са сравнително евтини и могат да летят на ниска височина, което им позволява да избягват част от радарните системи. В някои случаи те вече са успели да проникнат през въздушната отбрана, принуждавайки американските сили да използват скъпи ракети-прехващачи, които струват значително повече от самите дронове.

Смята се, че Иран разполага с хиляди такива безпилотни апарати, което поражда опасения, че продължителен конфликт може да изтощи запасите от отбранителни системи и боеприпаси.