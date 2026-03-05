ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кая Калас: ЕС иска стабилност в Близкия изток, спазване на международното право и дипломация

Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

"Искаме стабилност в Близкия изток, войната да не се разраства и да бъде спазвано международното право", каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти, предаде БТА. Калас направи изявление преди началото на извънредното онлайн заседание на европейските външни министри. Трябва да има пространство за дипломация, настоя тя.

Първостепенна задача е сигурността на нашите граждани в региона, организираме извеждане, съгласуваме консулската дейност, посочи Калас. По повод заплахата за енергийните доставки и цени тя поясни, че Европа не е зависима от снабдяването от близкоизточните страни, а поскъпване на енергията засега не се наблюдава. По нейните думи европейски сили участват в охраната на Ормузкия проток, откъдето преминават голяма част от танкерите с петрол за износ от региона.

Иран изнася войната, опитва се да я разпространи до възможно най-много държави и да всее хаос. Призоваваме за стабилност, каза Калас. Всеки път при войните в Близкия изток досега демокрацията не е идвала от днес за утре. Страните от региона изразяват опасения от гражданска война в Иран. Никой не може да каже какво ще се случи, но съществуват опасности, добави тя.

Обичайно режимите се сриват отвътре, а не от външни атаки. Режимът в Техеран със сигурност е отслабен и това открива възможност за иранците да решат собственото си бъдеще, коментира Калас. По нейните думи военните действия в Иран се отразяват и на Украйна заради необходимостта част от боеприпасите, необходими за Киев, да бъдат пренасочени към Близкия изток. Калас добави, че при поскъпване на енергията полза ще има Русия, която ще получи допълнителни средства за водене на бойни действия срещу Украйна. Тя изрази убеденост, че ако обстановката в Иран не се успокои, Европа ще бъде засегната от миграционна вълна.

