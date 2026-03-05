Турция наблюдава внимателно действията на иранската кюрдска въоръжена група ПДЖАК

Турция заяви, че наблюдава внимателно действията на иранската кюрдска въоръжена група Кюрдска партия за свободен живот (ПДЖАК), която по думите й заплашва сигурността на Иран и регионалната стабилност, предаде БТА. Изявлението бе направено на фона на съобщения за разговори между иранските кюрдски милиции и Вашингтон във връзка с американско-израелската война срещу Иран, предаде Ройтерс.

Във вторник източници заявиха пред Ройтерс, че ирански кюрдски групи са се консултирали със САЩ затова дали и как да атакуват силите за сигурност на Иран в западната част на страната.

Турция, която е членка на НАТО и съседка на Иран, в момента работи за осигуряване на мир със забранената въоръжена група Кюрдска работническа партия (ПКК), която е базирана в Ирак. Анкара също така подкрепя интеграцията на сирийските кюрдски бойци в държавната система на Сирия и е малко вероятно да подкрепи сътрудничество с иранските кюрдски милиции на натовския си съюзник Вашингтон, отбелязва агенцията.

"Действията на групи, които разпалват етнически сепаратизъм, като терористичната организация ПДЖАК, засягат негативно не само сигурността на Иран, но и мира и стабилността в региона като цяло", заяви турското Министерство на отбраната на седмичен брифинг в Анкара.

То добави, че всички държавни институции на Турция следят внимателно действията на Кюрдската партия за свободен живот (ПДЖАК) - забранена въоръжена група, която има връзки с обявената от Турция, САЩ и ЕС терористична организация Кюрдска работническа партия (ПКК).