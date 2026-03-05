ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първата дама няма да се занимава само с коледната ...

Испания изпраща фрегата на отбранителна мисия в Кипър

Испания изпраща фрегата на отбранителна мисия в Кипър. СНИМКА: Пиксабей

Испанското Министерство на отбраната обяви, че ще изпрати на „отбранителна" мисия в Кипър, фрегата, чиято задача ще бъде да ескортира френския самолетоносач „Шарл де Гол" и корабите на гръцките военноморски сили, предаде БТА по информация на Франс прес. Това става след като британска военна база на острова беше ударена от дрон.

Фрегатата „Кристобал Колон" ще изпълнява задачи по „морска и противовъздушна отбрана" и ще помага „за цялостната евакуация на цивилен персонал", уточни Министерството в изявление, което бе оповестено в разгара на период на напрежение със САЩ заради отказа на Испания да им позволи да използват нейни бази срещу Иран, във войната, която Мадрид смята за нелегитимна.

