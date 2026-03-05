Американски самолети получиха разрешение да използват френски бази в Близкия изток.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американски самолети получиха "временно" разрешение да използват френски бази в Близкия изток, театъра на войната предприета от САЩ и Израел срещу Иран, съобщи френският Генерален щаб, цитиран от Франс прес.

"В рамките на нашите отношения със САЩ, беше временно разрешено присъствието на техни самолети в нашите бази" в региона, заяви говорителка на генщаба, потвърждавайки информация на телевизионния канал Ел Се И, предаде БТА.

"Тези самолети допринасят за защитата на нашите партньори в Персийския залив", добави тя