Русия осъди на 15 г. затвор румънец за шпионаж в полза на Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руски съд призна днес за виновен румънски гражданин за шпионаж в полза на Украйна и го осъди на 15 години затвор, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на съда в южния Краснодарски край.

В съобщение в Телеграм пресслужбата на съда заяви, че мъжът, чието име е Адриан-Давид Керчо, е събирал и предавал на Украйна информация за противовъздушната отбрана в руския крайбрежен град Сочи, предаде БТА.

Съдът заяви, че той се е съгласил да работи за Украйна през ноември 2024 г., но не уточни кога е бил арестуван.

До момента няма коментар от Министерството на външните работи на Румъния.