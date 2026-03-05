"Ракетните градове" на Иран може да се окажат сериозна стратегическа грешка

Стратегията на Иран за изграждане на огромна мрежа от подземни бункери за съхранение на ракетния си арсенал може да се окаже сериозна стратегическа грешка само дни след началото на войната. Това съобщи "Уол Стрийт Джърнъл" в четвъртък.

В продължение на десетилетия Техеран инвестира значителни средства в изграждането на така наречените „ракетни градове" – подземни съоръжения, предназначени да защитят ракетите от въздушни удари. Според публикацията обаче тази защита вече не се оказва толкова ефективна.

По данни на изданието изтребители и въоръжени дронове на САЩ и Израел в момента патрулират над десетки подобни бази и атакуват ракетните установки веднага щом излязат от тунелите, за да изстрелят ракети. Освен това тежки бомбардировачи са нанесли удари по част от съоръженията, като в някои случаи са повредили входовете към тунелите и вероятно са блокирали оръжия вътре под земята.

Сателитни снимки, направени през последните дни, показват останки от унищожени ирански ракети и пускови установки в близост до входовете на тези подземни комплекси, които иранските власти отдавна наричат „ракетни градове".

Според изданието Иран е изстрелял над 500 ракети от началото на войната, започнала в събота, като целите са били Израел, американски бази и други обекти в района на Персийския залив. Въпреки това през последните дни интензивността на ракетните залпове е намаляла. Анализатори смятат, че това може да е знак, че съвместните удари на САЩ и Израел постепенно отслабват способността на Иран да продължи ракетните атаки.

„Преследваме последните останали балистични пускови установки на Иран, за да елиминираме това, което бих нарекъл остатъците от тяхната балистична способност", заяви адмирал Брад Купър – най-висшият американски военен командир в Близкия изток – по време на видео брифинг.

По данни на Централното командване на въоръжените сили на САЩ броят на иранските ракетни изстрелвания е намалял с около 86% само за четири дни.

Експерти обаче посочват, че значителна част от ракетния арсенал на Иран – включително хиляди ракети с малък и среден обсег – вероятно все още се намира в подземни бази, чиито местоположения до голяма степен са известни на американските и израелските военни.

Според анализатора Сам Лейр от Център за изследвания в областта на разоръжаването „Джеймс Мартин" това разкрива основен слаб пункт в стратегията с подземните бази.

„Това, което преди беше мобилно и трудно за откриване, сега е по-малко мобилно и по-лесно за поразяване", казва той.

Анализатори допълват, че след като значителна част от иранската противовъздушна отбрана е отслабена, САЩ и Израел могат да поддържат постоянно наблюдение над известните ракетни бази със самолети за разузнаване и да нанасят бързи удари с изтребители или въоръжени дронове при засечена активност.

Сателитни изображения показват, че група ракетни съоръжения край южния град Шираз е била атакувана няколко пъти. Анализите сочат, че мобилни пускови установки са напуснали един подземен обект и са се насочили към близък каньон, но са били унищожени още преди да успеят да изстрелят ракетите си.

Снимка от 2 март – три дни след началото на войната – показва червеникав облак близо до унищожена установка. Според експерти това вероятно е изтичане на азотна киселина, използвана като гориво за ракети. В района са били унищожени и други установки, което е предизвикало пожари, разпространили се в каньона.

При друга ракетна база край Исфахан сателитни изображения от 1 март показват пускова установка, която се движи по път близо до комплекса. Впоследствие на пътя се появява кратер, което подсказва, че е бил извършен удар по превозното средство, но вероятно не е бил точен.

Снимки от следващия ден показват следи от тежки бомбардировки около няколко входа към подземния комплекс. Около тунелите се виждат отломки, които според анализаторите са от боеприпаси, предназначени да пробиват бункери.

Сателитни данни показват и щети по пътища и входове на ракетна база северно от Керманшах след удари, за които се предполага, че са извършени с тежки американски боеприпаси.

Според публикацията Пентагона и Отбранителните сили на Израел са прекарали години в картографиране на подземната ракетна инфраструктура на Иран. Анализатори отбелязват, че американските удари са насочени основно към бази в южната част на страната, докато израелските изтребители атакуват предимно съоръжения в северните райони.

В крайна сметка анализ на сателитни изображения показва признаци на удари или структурни повреди по подземни ракетни съоръжения на различни места в Иран, включително близо до Табриз, Хаджи Абад и Джам.