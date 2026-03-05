Рюте: Не се обсъжда задействане на чл. 5 на НАТО

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че не се разглежда задействане на Член 5 от клаузата за колективна отбрана на алианса, след като иранска ракета е била прехваната, докато се е насочвала към въздушното пространство на Турция.

„Член 5 не е в сила тук и никой не говори за това", каза Рюте в отговор на въпрос дали инцидентът може да въвлече НАТО в конфликта.

Той подчерта, че алиансът осъжда случилото се и посочи прехващането като доказателство за отбранителните способности на НАТО. „Ние ясно осъждаме това", заяви той и добави, че системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на алианса са успели да неутрализират ракетата.

По думите му събитието показва ангажимента на НАТО да защитава територията на своите съюзници. „Това е и ясно доказателство за нашата решимост да защитим всеки сантиметър от територията на НАТО", каза Рюте.

Американският министър на войната Пийт Хегсет също заяви, че инцидентът едва ли ще доведе до активиране на клаузата за колективна отбрана на НАТО, съобщава ynetnews.

По време на брифинг в Пентагонът Хегсет каза, че Съединените щати са наясно с прехващането на ракетата, но не смятат, че това ще доведе до задействане на Член 5.

„По въпроса с Турция ще трябва да се върна с повече подробности за това как точно е изглеждало прехващането. Наясно сме с този конкретен случай. Но няма индикации, че това би задействало нещо като Член 5", заяви той.

Според учредителния договор на НАТО Член 5 предвижда, че нападение срещу една държава членка се счита за нападение срещу всички.

Рюте подчерта, че военните на НАТО внимателно следят развитието на ситуацията.

„Нашите военни постоянно наблюдават ситуацията", каза той, като определи инцидента като сериозен и такъв, който трябва да бъде категорично осъден.