Баку: Настояваме Иран да даде ясно обяснение за атаките с дронове в Нахичеван

Настояваме Иран да даде ясно обяснение за атаките с дронове в Нахичеван, ранили двама души, заяви азербайджанското Външно министерство, предаде БТА по информация на АЗЕРТАДЖ.

"Тези нападения срещу територията на Азербайджан представляват нарушение на нормите и принципите на международното право, и допринасят за ескалация на напрежението в региона", посочи ведомството.

Министерството очаква от Техеран в най-кратък срок да предостави ясно обяснение за случилото се, да направи задълбочено разследване и да предприеме спешни мерки, за да се предотвратят подобни атаки за в бъдеще.