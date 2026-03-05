Танкер с втечнен газ от Русия се насочи към нос Добра надежда след атака срещу друг руски кораб край Либия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руски танкер, превозващ втечнен газ от санкционирания руски енергиен проект „Арктик ВПГ-2" (Arctic LNG-2), е променил курса си и вместо да премине през Средиземно море, се насочва към нос Добра надежда, след като тази седмица друг руски танкер бе потопен край бреговете на Либия. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на данни за местоположението на плавателния съд на „Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group -LSEG), предаде БТА.

Танкерът „Буран" е променил маршрута си след потъването вчера на друг руски кораб - „Арктик Метагаз", и в момента се намира край северозападния бряг на Африка, сочат данните.

Москва заяви тази седмица, че „Арктик Метагаз" е бил атакуван от украински военни дронове, изстреляни от Либия, и определи удара като акт на тероризъм.

От страна на Украйна все още няма коментар на инцидента.

Танкерите с газ от проекта „Арктик ВПГ-2", намиращ се отвъд Северния полярен кръг, обичайно плават през Средиземно море и Суецкия канал, за да достигнат до Китай, или по Северния морски път - по руското арктическо крайбрежие - през летния сезон.

По данни на „Лондон сток ексчейндж груп", друг руски танкер за втечнен газ, „Арктик Пионер", който се връщаше през Суецкия канал от курс до Китай, в момента се намира близо до египетското пристанище Порт Саид - в северния край на Суецкия канал.