Първата дама няма да се занимава само с коледната ...

Иран нанесе нов ракетен удар по Израел

 Иран предприе поредна ракетна атака срещу Израел, съобщиха израелските въоръжени сили, цитирани от ДПА.

Засечени са няколко ракети, което задейства сирените за въздушна тревога в района на Тел Авив. Според публикации в медиите Йерусалим също е бил под заплаха, предаде БТА.

Според израелското издание "Йедиот ахронот", от началото на войната с Иран в събота силите за гражданска отбрана са реагирали на поразяването на 13 обекта, които са понесли "значителни разрушения". Като цяло обаче се наблюдава спад на иранските ракетни атаки.

Израел се подготвя за възможността освен ливанската групировка "Хизбула" в конфликта да се включат и йеменските хуси.

Израелската армия заяви, че продължава да следи възможностите на хусите и се подготвя за евентуални нападения.

