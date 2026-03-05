Зеленски: Има рискове за Украйна заради войната в Близкия изток

Потенциално намаляване на доставките на ракети за противовъздушна отбрана и повишение на световните цени на горивата са основните рискове за Украйна, произтичащи от продължаващите военни действия в Близкия изток, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за италианската обществена медия „РАИ Италия", цитирано от Укринформ.

„Има опасения и заради сигнали от страна на САЩ, както публични, така и неофициални, които дават да се разбере, че тази военна операция в Близкия изток ще продължи още и че в тази връзка те ще разчитат на допълнителни системи за противовъздушна отбрана за тях самите и за съюзниците си. Те също така правят внимателна оценка на капацитета за производство на ракети прехващачи ПАК-2 и ПАК-3 за системата „Пейтриът". С други думи, има опасения, че ако войната се проточи, е възможно Америка да намали доставките си на системи за противовъздушна отбрана и ракети за Украйна", заяви Зеленски.

Той допълни, че всички в Европа и по света са в енергийна криза заради повишението на цените на петрола. Според Зеленски обаче енергийната криза в Украйна е свързана основно с войната на Русия, предаде БТА.

„Ясно е обаче, че вносът на петролни продукти е намален или напълно блокиран заради военните действия. Това вече оказва влияние на световните цени на енергията. Това е предизвикателство и смятам, че всички страни ще работят, за да се справят с него", каза той.

Зеленски добави, че иранският режим е доставял оръжия за Русия. По думите му сега свързаните с това опасения леко са се понижили, защото е малко вероятно Иран да може да изпраща каквото и да било на Москва в момента.

„В един момент обаче те прехвърлиха лицензите и Русия сега сама произвежда тези ракети и дронове по ирански лицензи", припомни той.