Франция, Италия и Гърция ще координират изпращането на военни сили в Средиземно море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Франция, Италия и Гърция ще координират изпращането на военна помощ на Кипър в региона на източната част на Средиземно море след началото на войната в Близкия изток, съобщи източник от близкото обкръжение на френския президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес.

По инициатива на френския президент той е имал разговори с италианската министър-председателка Джорджа Мелони и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, предава БТА.

"Те се споразумяха да координират изпращането на военни активи на Кипър и в региона на източната част на Средиземно море, както и да работят съвместно, за да осигурят свободното корабоплаване в Червено море", допълва източникът.

Еманюел Макрон обяви във вторник, че ще разположи самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно море, както и фрегатата "Лангедок" край бреговете на Кипър заедно с допълнителни средства за противовъздушна отбрана.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето обяви днес, че Италия заедно с Испания, Франция и Нидерландия ще изпрати военноморски активи за отбраната на Кипър след иранската атака с дронове срещу британската военна база Акротири, разположена на острова.

Атина изпрати в понеделник тази седмица две фрегати и изтребители Ф-16 на Кипър, припомня АФП.