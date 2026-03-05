Два полета от Рим и Атина върнаха 340 израелци в родината им

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първите два полета за връщане на израелци в родината им кацнаха тази сутрин на летище „Бен Гурион" в Тел Авив, оставащо иначе затворено за граждански полети от началото на военната офанзива на САЩ и Израел срещу Иран, предаде БТА по информация на Франс прес.

Първият полет на израелската национална авиокомпания „Ел Ал" пристигна от Атина, а втори на компанията „Изреър" – от Рим, съобщи Министерството на транспорта. Всеки от тях е върнал в Израел по 170 пътници.

Израел обяви постепенното отваряне при строги условия за сигурност от днес на въздушното си пространство, което е затворено от 28 февруари, за да позволи връщането на част от гражданите си, блокирани в чужбина.

Израелското въздушно пространство въпреки това остава затворено за граждански полети.

„Правим всичко възможно за връщане на всички израелски граждани у дома благополучно", заяви министърът на транспорта Мири Регев.

Той каза също, че израелските власти са решили да разрешат някои полети от летището от неделя „в зависимост със ситуацията с безопасността".