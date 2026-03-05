ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Гранична полиция“ разби канал за трафик на мигран...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22410511 www.24chasa.bg

Два полета от Рим и Атина върнаха 340 израелци в родината им

1220
Два полета от Рим и Атина върнаха 340 израелски граждани в родината им. СНИМКА: Pixabay

Първите два полета за връщане на израелци в родината им кацнаха тази сутрин на летище „Бен Гурион" в Тел Авив, оставащо иначе затворено за граждански полети от началото на военната офанзива на САЩ и Израел срещу Иран, предаде БТА по информация на Франс прес.

Първият полет на израелската национална авиокомпания „Ел Ал" пристигна от Атина, а втори на компанията „Изреър" – от Рим, съобщи Министерството на транспорта. Всеки от тях е върнал в Израел по 170 пътници.

Израел обяви постепенното отваряне при строги условия за сигурност от днес на въздушното си пространство, което е затворено от 28 февруари, за да позволи връщането на част от гражданите си, блокирани в чужбина.

Израелското въздушно пространство въпреки това остава затворено за граждански полети.

„Правим всичко възможно за връщане на всички израелски граждани у дома благополучно", заяви министърът на транспорта Мири Регев.

Той каза също, че израелските власти са решили да разрешат някои полети от летището от неделя „в зависимост със ситуацията с безопасността".

Два полета от Рим и Атина върнаха 340 израелски граждани в родината им. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси