Иранският Червен полумесец: 105 цивилни обекта са пострадали при ударите срещу Иран

Най-малко 105 цивилни обекта в Иран са пострадали сериозно, откакто преди шест дни започнаха американските и израелските удари, съобщи днес Иранският Червен полумесец, цитиран от ДПА.

Общо досега са извършени 1332 атаки на 636 места, посочи хуманитарната организация. Данните не могат да бъдат проверени чрез независим източник, съобщава БТА.

Ирански медии съобщават, че жилищни райони в няколко града, включително части от Техеран, са били ударени.

САЩ и Израел заявяват, че техните атаки имат за цел да направят така, че Иран никога да не се сдобие ядрено оръжие. Те целят и унищожаването на иранския арсенал от балистични ракети и свързаната с него военна инфраструктура.

И двете държави твърдят, че ударите са били насочени срещу иранска военна инфраструктура, включително командни центрове, служби за сигурност и други обекти.

Израел атакувал и обекти, свързани с твърдолинейното клерикално ръководство на Иран.