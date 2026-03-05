Русия: САЩ и Израел се опитват да въвлекат арабските страни в по-широк конфликт в Близкия изток

Русия обвини днес САЩ и Израел, че се опитват да въвлекат арабските страни в по-широкообхватен конфликт в Близкия изток, като провокират Иран да нанася удари по цели целия в регион, предаде БТА по информация на Ройтерс.

„Те умишлено провокираха Иран да започне да нанася ответни удари срещу цели в някои арабски страни, което доведе до загуба на човешки животи и материални загуби, за които руската страна дълбоко съжалява", се казва в изявление на руското министерство на външните работи.

„С тези си действия (Вашингтон и Тел Авив) се опитват да въвлекат арабите във война в полза на нечии други интереси", се казва още в изявлението.

Според руското ведомство единственият начин да се предотврати по-нататъшната дестабилизация на Близкия изток е да бъде спряна агресията на САЩ и Израел. Министерството в същото време добавя, че към момента няма изгледи, че двете страни агресори ще спрат ударите си.